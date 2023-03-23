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НовостиОбщество23 марта 2023 9:40

Экс-заместитель прокурора Кировского района Саратова Сергей Рослов ушел на повышение в Вологодскую область

Замглавы одной из районных прокуратур Саратова ушел на повышение в другой регион
Роман Хвалин
Фото: Прокуратура Вологды

Фото: Прокуратура Вологды

Экс-заместитель прокурора Кировского района Саратова Сергей Рослов ушел на повышение в Вологодскую область. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в северном регионе.

Рослов стал первым заместителем прокурора Вологды. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Кресло заместителя прокурора Кировского района Рослов занимал с 2017 года.

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