Фото: Прокуратура Вологды

Экс-заместитель прокурора Кировского района Саратова Сергей Рослов ушел на повышение в Вологодскую область. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в северном регионе.

Рослов стал первым заместителем прокурора Вологды. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Кресло заместителя прокурора Кировского района Рослов занимал с 2017 года.

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