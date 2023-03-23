После аварии под Саратовом двое водителей оказались в больнице

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня 23 марта, в Пугачеве Саратовской области произошло ДТП, пострадали двое водителей.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, в 10:30 на пересечении улицы Карла Маркса с проспектом Революции столкнулись кроссовер «Форд» под управлением 49 летнего мужчины и «Лада Ларгус», за рулем которой был 57-летний водитель.

В результате столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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