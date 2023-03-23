Жителя Советского района Саратовской области за убийство приговорили к 13 годам колонии

СУ СКР по Саратовской области

В Советском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает СУ СКР России по Саратовской области.

По данным следствия, ночью 12 октября 2022 года двое мужчин распивали алкоголь на улице Кутузова поселка Степное Советского района Саратовской области. В ходе беседы между ними разгорелась ссора и 58-летний гражданин нанес своему 36-летнему оппоненту более пяти ударов камнем по голове. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник частично пытался скрыть следы преступления. Утром, 13 октября 2022 тело потерпевшего было обнаружено сотрудниками коммунальной службы за мусорными баками.

Подсудимый вину не признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

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