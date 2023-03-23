В Саратове трамвайные коммуникации изношены более чем на 80 процентов

фото: КП-Саратов

Сегодня, 23 марта, в саратовской облдуме прошли слушания по горэлектротранспорту.

На заседании обсуждались вопросы строительства и запуска скоростного трамвая в Саратове и связанной с ним модернизации электротранспортной инфраструктуры. С докладом о текущем положении дел с электротранспортом в облцентре и планах по его реконструкции выступил глава минтранса региона Алексей Петаев.

Сейчас саратовские трамвайные вагоны изношены на 84 процента, контактная сеть – на 90 процентов, пути – 94 процента. Состояние путепровода на Стрелке близко к аварийному. Всего на балансе числится 181 единица подвижного состава, из них 94 — на маршрутах №№3,6,8,9. Исправных трамваев названо 53. Согласно статистике, приведенной Петаевым, наиболее загруженным является маршрут №3, перевозящий в среднем 17 тысяч пассажиров в будние и 8 тысяч пассажиров в выходные дни. Пиковая нагрузка на данный момент сети из четырех трамвайных маршрутов составляет 23 тысяч человек. После реконструкции будет введен в эксплуатацию 71 трамвай, которые смогут перевозить ежесуточно до 35 тысяч человек. Бюджет проекта составляет 17 миллиардов рублей, из которых 30 процентов - федеральное субсидирование.

Карта маршрута скоростного трамвая

Проект скоростного легкого наземного метро в городе начнут реализовывать с августа 2023 года, реконструкцию начнут именно с района Стрелки – заменят пути и путепровод.

В ближайшее время будет проведена работа по строительству разворотных колец. Концессионером новой трамвайной сети продолжит оставаться СГЭТ.

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