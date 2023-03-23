В Энгельсе начался ремонт улицы Калинина

архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Энгельсе приступили к ремонту улицы Калинина по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня, 23 марта сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

С наступлением положительных температур дорожники уже приступили к ремонту покровских улиц.

21 марта подрядная организация ООО «Термостроймонтаж» начала работы по демонтажу дорожного полотна на улице Калинина.

Начальник управления по эксплуатации дорог и благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Сергей Дворцов сообщил, что в настоящий момент рабочие демонтируют бордюрный камень, в ночное время приступят к фрезерованию верхнего слоя покрытия.

Согласно контракту ремонту подлежит участок протяженностью 980 метров. Так же обновят порядка 600 метров дорожного полотна на улице Ленина, на участке от Степной до Лесозаводской.

Известно, что на текущей неделе АО «Автогрейд» планирует приступить к ремонту улицы Колотилова. Перед началом работ будут установлены дополнительные дорожные знаки, информирующие автолюбителей об изменении схемы движения.