На открытие Дельфийских игр областной бюджет выделит 24 миллиона рублей

XXII молодежные Дельфийские игры России

В Саратове пройдут XXII молодежные Дельфийские игры России. Саратовский областной дом работников искусств объявил электронный конкурс на оказание услуг по постановке, подготовке и проведению торжественной церемонии открытия. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная заявленная стоимость контракта составляет 24 миллиона рублей. Финансирование будет осуществлятся из средств областного бюджета. Заявки от участников принимаются до 30 марта, а итоги конкурса подведут 4 апреля. В течение трех дней с момента заключения договора подрядчик обязан предоставить и согласовать оригинальную концепцию церемонии открытия с оригинальным режиссерским решением.

К подрядчикам есть определенные требования. Шоу-программа, продолжительностью 90 минут, должна состоять из не менее десяти разножанровых оригинальных тематических массовых костюмированных сцен, в том числе театрализованных. В каждой из которых нужно задействовать одновременно от 60 человек.

Сама церемония открытия Дельфийских игр пройдет 22 апреля в ЛДС "Кристалл". По плану, за день до открытия , 21 апреля, необходимо провести генеральную репетицию церемонии со всеми участниками шоу-программы, изготовленным реквизитом и применением всех технических средств и оборудования в присутствии зрителей.

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