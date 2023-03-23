В центре Саратова мужчина выбросил с балкона кота

архив КП
В полицию Фрунзенского района поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Об этом сегодня, 23 марта сообщает региональное ГУ МВД.
Как стало известно, 20 марта в пять часов вечера неизвестный выбросил кота с балкона четвертого этажа дома по улице Рахова. Очевидцем этого происшествия стал саратовец, который подобрал животное и отвез его в ветеринарную клинику. Коту оказали необходимую помощь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. Участковым уполномоченным полиции ОП 6 в составе УМВД России по городу Саратову в отдел был доставлен 32-летний житель Ленинского района, ранее не имевший проблем с законом. Подозреваемый признался, что выбросил кота друга с балкона за то, что тот его якобы оцарапал.
Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
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