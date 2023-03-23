В Саратове власти минимизируют неудобства для горожан на время строительства линии скоростного трамвая

Фото: Бадиков Евгений / КП-Саратов

Сегодня, 23 марта, в саратовской облдуме проходят слушания по горэлектротранспорту.

На заседании, которое открыл спикер регионального парламента Михаил Исаев, обсуждали вопросы строительства и запуска скоростного трамвая в Саратове и связанной с ним модернизации электротранспортной инфраструктуры.

Исаев отметил, что действующее трамвайное полотно порядком изношено, так что горожане очень надеются на реконструкцию путей и реализацию проекта.

- Это позволит не только сократить время в пути для пассажиров, снизить количество пробок на дорогах, но и повысит безопасность на улицах областного центра, - отметил Исаев.

Спикер также напомнил, что воплощение в жизнь подобного проекта стало возможно благодаря помощи Председателя ГД Вячеслава Володина – несколько недель назад политик провел расширенное заседание по этому вопросу в облправительстве.

Особенно подробно Володин остановился на вопросе движения транспорта в городе во время проведения работ – именно этот вопрос особенно беспокоит саратовцев.

- Мы прекрасно осознаем, что при реализации проекта будут закрыты трамвайные маршруты, что в свою очередь приведет в временному снижению транспортной доступности для населения. Поэтому, нам необходимо выявить «болевые точки», связанные с этим, и выработать решения, направленные на минимизацию временных неудобств для населения города, - отметил Исаев.

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