В Саратовской области у мужчины изъяли почти два килограмма наркотиков

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В поселке Расково Гагаринского района Саратова сотрудниками подразделения наркоконтроля и патрульно-постовой службы задержан 26-летний мужчина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У задержанного обнаружили пять свертков с неизвестным веществом. В ходе проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Кроме того, запрещенные вещества были обнаружены и дома у задержанного. У полицейских есть все основания полагать, что они предназначались для сбыта. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены места еще 28 тайниковых закладок, сделанных задержанным.

В общей сложности сотрудниками было изъято 1844,23 грамма синтетического наркотика. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за хранение, распространение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Подозреваемый заключен под стражу, теперь ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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