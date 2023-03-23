В Саратове дешевеют огурцы и дорожают помидоры

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За неделю в Саратове помидоры стали дороже, но на 4,81% подешевели огурцы. Их можно купить за 178,58 рубля за килограмм.

Саратовстат 23 марта опубликовал средние потребительские цены на продукты питания. За прошедшую неделю на 2,76% выросли цены на помидоры. Одновременно подорожала и свинина - на 1,4%. Так же стали дороже на 1,39% сухие молочные смеси для детского питания. При этом снизились цены на картофель - на 2,12% и бананы - на 1,6%. Цены на остальные продукты остались примерно на том же уровне.

Статистики сообщили, что средняя стоимость сахара в Саратовской области составляет 57,18 рубля за килограмм, муки - 45,70 рубля, килограмм яблок можно купить за 86,20 рублей, а бананы за 95,11. За десяток яиц придется отдать 71,93 рубля, стоимость килограмма соли - 12,50 рубля.

Картофель стоит в среднем - 32,05 рубля за килограмм, макаронные изделия - 72,07 рубля, шлифованный рис - 89,89, гречка - 76,61.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе подорожал лук.

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