Саратовским бойцам в зону СВО отправят 17 большегрузов с гуманитарной помощью

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

22 марта, Роман Бусаргин встретился с Героем России Александром Янкловичем. Губернатор в своем Телеграм-канале сообщил, что в ближайшее время Янклович вместе с волонтерами отправляется в зону проведения СВО. Планируется доставить гуманитарную помощь в четыре подразделения, где служат саратовцы. Отправятся сразу 17 большегрузов.

- Саратовцы сплотились, чтобы помочь нашим бойцам. Помощь собирали всем регионом – и общественные организации, и бизнес, и фермеры, и простые люди. Жители передали много посылок для своих родных и близким. Огромное спасибо всем неравнодушным землякам - отметил губернатор.

В зону спецоперации впервые будут доставлены специальные накидки, помогающие против тепловизоров. Бусаргин так же рассказал , что одно из саратовских предприятий модернизировало дроны, ученые разработали для них специальное программное обеспечение, теперь они способны летать со скоростью до 140 км/час. В зону СВО готова отправиться первая такая партия.

Кроме этого, бойцам повезут тепловизоры, прожекторы, генераторы, пиломатериалы, другое оборудование и дополнительное обмундирование.

Напомним, ранее для 72 бригады жители Романовского района купили автомобиль. Они же наполнили его гуманитарной помощью.

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