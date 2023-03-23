В Саратовской области по делу о гибели 10-летней девочки на спортплощадке задержан еще один обвиняемый

СУ СКР по Сартовской области

В Саратовской области СК задержал руководителя ООО «Дитеско» по делу о гибели 10-летней школьницы из-за падения ворот на спортплощадке в селе Титоренко под Энгельсом. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Мужчине предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшему смерть по неосторожности.

Напомним, 11 марта на муниципальной спортивной площадке на 10-летнюю девочку рухнули незакрепленные футбольные ворота. В состоянии комы ребенка доставили в саратовскую областную больницу, где она скончалась спустя несколько часов.

Возбуждены уголовные дела о халатности и предоставлении некачественных услуг, задержаны были глава Безымянского МО Елена Услонцева и глава ООО «Энгельсремонт» Михаил Косов.

Следователи рассказали, что девочка залезла на мини-футбольные ворота и стала раскачиваться, что и привело к трагедии – в результате конструкция рухнула на школьницу.

- Между администрацией Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области и ООО «Дитеско» был заключен договор на осуществление строительного контроля при строительстве спортивной площадки. По окончании строительства указанной площадки обвиняемый составил заключение о том, что работы выполнены в соответствии с техническим заданием, в котором предусмотрено крепление ворот для мини-футбола анкерными болтами, хотя в действительности ворота не были прикреплены, - рассказали в ведомстве.

Обвиняемый задержан на два дня, решается также вопрос об избрании ему меры пресечения.

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