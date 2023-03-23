Из-за паводка в Саратовской области остаются закрытыми 6 дорог

фото: МЧС Саратов
Вследствие паводка перекрыты несколько дорог и автоподъездов в Саратовской области. На двух движение открыто с ограничением - установлены сигнальные вехи для обозначения створа проезжей части, дорожные знаки, дежурит техника.
Министерство транспорта и дорожного строительства Саратовской области сообщает информацию по состоянию дорог регионального значения из-за паводка на 07:00, 23 марта.
Так движение закрыто на следующих направлениях:
— автомобильная дорога «Нижняя Чернавка - Кряжим - Николаевка» в Вольском районе;
— Ивантеевка-Ивановка-Горелый Гай-Яблоновый Гай-Канаевка-железнодорожная станция Клевенка (Ивантеевский район);
— автоподъезды к селу Атаевка от автодороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» и к селу Невежкино от автодороги «Шереметьевка-Урицкое – Широкий Карамыш - Большие Копены» в Лысогорском районе;
— автодорога «Горный - Березово»
— автоподъезд к мостовому переходу через реку Хопер у деревни Нестеровка в Ртищевском районе
Движение открыто с ограничениями на автоподъезде к поселку Чертанла от автомобильной дороги «Новоузенск-Основной» в Новоузенском районе и на автодороге «Перелюб - Натальин Яр - Тараховка» в Перелюбском районе.
Напомним, что ранее МЧС по Саратовской области опубликовали информацию по подтоплению низководных мостов.
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