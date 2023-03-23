Из-за паводка в Саратовской области остаются закрытыми 6 дорог

фото: МЧС Саратов

Вследствие паводка перекрыты несколько дорог и автоподъездов в Саратовской области. На двух движение открыто с ограничением - установлены сигнальные вехи для обозначения створа проезжей части, дорожные знаки, дежурит техника.

Министерство транспорта и дорожного строительства Саратовской области сообщает информацию по состоянию дорог регионального значения из-за паводка на 07:00, 23 марта.

Так движение закрыто на следующих направлениях:

— автомобильная дорога «Нижняя Чернавка - Кряжим - Николаевка» в Вольском районе;

— Ивантеевка-Ивановка-Горелый Гай-Яблоновый Гай-Канаевка-железнодорожная станция Клевенка (Ивантеевский район);

— автоподъезды к селу Атаевка от автодороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» и к селу Невежкино от автодороги «Шереметьевка-Урицкое – Широкий Карамыш - Большие Копены» в Лысогорском районе;

— автодорога «Горный - Березово»

— автоподъезд к мостовому переходу через реку Хопер у деревни Нестеровка в Ртищевском районе

Движение открыто с ограничениями на автоподъезде к поселку Чертанла от автомобильной дороги «Новоузенск-Основной» в Новоузенском районе и на автодороге «Перелюб - Натальин Яр - Тараховка» в Перелюбском районе.

Напомним, что ранее МЧС по Саратовской области опубликовали информацию по подтоплению низководных мостов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.