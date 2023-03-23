За сутки в Саратовской области коронавирус выявили у 202 пациентов

фото: Архив КП

По данным на 9 утра, сегодня, 23 марта, в Саратовской области зарегистрировано 202 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области с начала пандемии составляет 316 649 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 98, Балашовском и Энгельсском районах — 31 и 22 заболевших соответственно. Чаще всего инфекция выявлялась у лиц среднего и старшего возраста.

У 17 заболевших выявлена пневмония, у всех остальных - признаки ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.