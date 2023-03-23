Административная комиссия саратовской мэрии наложила штрафов более чем на 300 тысяч рублей

фото: пресс-служба мэрии Саратова

Вчера, 22 марта, состоялось очередное заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов», в ходе которого было рассмотрено 183 дела. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. По данным рассмотренных материалов, 133 нарушения физических лиц связаны с незаконной торговлей, расклеиванием объявлений в неустановленных местах, сбросом мусора. Больше всего нарушений связаны с незаконной торговлей – 49 случав.

К ответственности привлечено 5 должностных лиц: ООО «КВС», ЗАО «СПГЭС», ПАО «Т Плюс», «СМУ-79». Поводом стали нарушения сроков проведения земляных работ и благоустройства территории после их проведения.

Общая сумма штрафов, наложенных в ходе работы комиссии составила более 300 тысяч рублей.

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