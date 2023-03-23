фото: МЧС
В Саратовской области затопленными остаются 10 мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Саратовской области на 20 часов 22 марта затоплены 10 низководных мостов в 5 районах
Невозможно переправиться по мостам:
- через Медведицу и Аткару (город Аткарск);
- через Медведицу (село Атаевка Лысогорского района);
- через Медведицу (поселок Лысые Горы);
- через Медведицу (село Невежкино Лысогорского района);
- через Камелик (село Максютово Пугачевского района);
- через Большой Иргиз (село Яблоновый Гай Ивантеевского района);
- через Медведицу (село Озерное Аткарского района);
- через Хопер (село Нестеровка Ртищевского района);
- через Хопер (хутор Ободной Ртищевского района).
Кроме того, половодье повлияло и на автодороги - закрыты две в пугачевском и одна в Новоузенском районах