фото: МЧС

В Саратовской области затопленными остаются 10 мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Саратовской области на 20 часов 22 марта затоплены 10 низководных мостов в 5 районах

Невозможно переправиться по мостам:

- через Медведицу и Аткару (город Аткарск);

- через Медведицу (село Атаевка Лысогорского района);

- через Медведицу (поселок Лысые Горы);

- через Медведицу (село Невежкино Лысогорского района);

- через Камелик (село Максютово Пугачевского района);

- через Большой Иргиз (село Яблоновый Гай Ивантеевского района);

- через Медведицу (село Озерное Аткарского района);

- через Хопер (село Нестеровка Ртищевского района);

- через Хопер (хутор Ободной Ртищевского района).

Кроме того, половодье повлияло и на автодороги - закрыты две в пугачевском и одна в Новоузенском районах