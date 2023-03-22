Олег Костин примет саратовцев в качестве врача поликлиники

Олег Костин / Телеграм

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин принял решение провести несколько рабочих дней в качестве участкового врача в поликлиниках региона, чтобы оценить работу медучреждений изнутри. Об этом сам Костин рассказал в видеоролике, опубликованном сегодня, 22 марта, в его Телеграм-канале.

В видео министр отметил, что в нескольких поликлиниках региона прошел эксперимент – их работу скорректировали по образцу московских медучреждений. Благодаря этому пациенты могли записаться на прием через чат-боты в мессенджерах, смены терапевтов были увеличены, а пройти диагностику на аппаратах КТ и МРТ можно было в течение всего рабочего дня.

- Народу в очередях стало меньше, уровень помощи на вызовах и в кабинетах также хороший, - оценил результаты эксперимента Костин. Министр добавил, что начатая работа будет проводиться и дальше.

Также в своем обращении глава саратовского минздрава отметил, что ему важно мнение населения о работе ведомства во всех муниципалитетах. Чтобы узнать мнение жителей региона о системе поликлиник, Костин заявил, что проведет несколько рабочих дней в качестве терапевта в нескольких медучреждениях области. Министр отметил, что не станет перечислять поликлиники, которые собирается посетить.

— Буду непосредственно на рабочем месте врача, диспансерной группы, чтобы увидеть, как это проходит в реальной действительности и в реальном времени. Это не потому что я не доверяю своим главным врачам. Это я хочу окунуться в медицинскую среду, чтобы наиболее качественно и объективно производить возможные изменения, — пояснил Костин.

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