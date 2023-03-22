архив КП
Фото: Сергей КУРОЧКИН
В Саратовской области мужчина провалился под лед и погиб. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает служба спасения Саратовской области.
В региональную службу спасения Балаковского района в 15.25 поступило сообщение о трагедии. Около хутора Калиниха на реке Сазанлей мужчина упал под лед.
Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело погибшего.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального управления Следственного комитета.
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