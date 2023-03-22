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НовостиОбщество22 марта 2023 13:39

В Саратовской области мужчина провалился под лед и погиб

Тело погибшего из воды извлекли сотрудники облспаса
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Саратовской области мужчина провалился под лед и погиб. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает служба спасения Саратовской области.

В региональную службу спасения Балаковского района в 15.25 поступило сообщение о трагедии. Около хутора Калиниха на реке Сазанлей мужчина упал под лед.

Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело погибшего.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального управления Следственного комитета.

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