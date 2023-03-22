В Саратове суд арестовал Nissan многодетного отца – он не платил алименты за троих сыновей

УФССП по Саратовской области

В Саратове суд арестовал автомобиль Nissan, принадлежащий 40-летнему горожанину-многодетному отцу – нарушитель не платил алименты за троих сыновей. Об этом сообщили в областном управлении ФССП.

По решению суда саратовец после развода обязывался платить часть дохода на содержание детей, но мужчина не выполнял своих обязательств. Когда общая сумма долга превысила 280 тысяч рублей, по решению приставов горожанину запретили выезжать за границу.

Позже приставы запретили перерегистрацию кроссовера Nissan Qashqai, принадлежавший 40-летнему должнику. Тем не менее, мужчина избегал встречи с приставами – а сотрудники УФССП, в свою очередь, долго не могли узнать, где живет нарушитель.

Когда мужчину наконец нашли, на его машину наложили арест, на самого саратовца составили административный протокол. По решению очередного суда должника приговорили к 30 часам обязательных работ.

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