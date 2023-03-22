Фото: Олег Костин / Телеграм

В Саратовской области с начала года 9 человек заразились мышиной лихорадкой. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За январь-февраль 2023 года в Саратовской области зарегистрировано 9 заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Случаи заболевания зарегистрированы в Петровском, Аркадакском, Балашовском, Вольском, Самойловском и Энгельсском районах области. Еще два случая диагностировали в Саратове.

За прошедший год в регионе было зафиксировано 59 заболеваний, из них 18 в Саратове.

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