Саратовский ЗАГС рассказал об отметившей «Железную свадьбу» паре

Счастливый юбилей

В Ртищево пара отпраздновала 65-летний юбилей совместной жизни, о чем сообщили в управлении ЗАГС по Саратовской области.

Чета Ковалевых из села Шило-Голицыно прожила вместе 65 лет. Зоя и Николай были знакомы с детства. Мальчик родом из нашего региона, а девочка из Архангельска. Встретились они в Узбекистане, куда переехали когда-то их семьи. Дети сразу сдружились, вместе ходили на речку, а позже в местный клуб на танцы.

Затем Николай на три года ушел в армию. Когда вернулся, то встретил на улице скромную блондинку, в которой с удивлением узнал Зою. Девушка призналась, что незадолго до встречи парень приснился ей во сне. Вскоре пара заключила брак.

Свадьба была веселая, собралась вся родня и друзья. Жених в качестве выкупа за невесту привез большую бочку пива.

Николай Ковалев много лет проработал токарем и изобрел оборудование для плетения троса, резки гранита и производства мраморной крошки. Был награжден орденом Трудовой славы 3 степени. Зоя Яковлевна в это время трудилась на санэпидемстанции, была сотрудником Красного креста. У пары появились три дочери, две внучки и внук, трое правнуков и правнучка.