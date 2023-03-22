Алексей Антонов: в Саратовской области принят региональный закон о волонтерской деятельности

Алексей Антонов

В Саратовской области принят региональный закон о добровольческой волонтерской деятельности. Алексей Антонов доложил о содержании нормативного правового документа сегодня, 22 марта, в ходе заседания Саратовской областной Думы.

Новый «базовый» документ определяет основные задачи, формы и принципы добровольческой. (волонтерской) деятельности. В нем устанавливаются полномочия органов государственной власти области, определяется поддержка данной деятельности и поощрение ее участников. Предусматривается также проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества и создание регионального Совета по вопросам добровольчества.

- Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности является одним из важнейших направлений государственной социально-экономической политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Считаем, что принятие регионального закона о добровольческой волонтерской деятельности внесет существенный вклад в создание условий для ее развития, закрепит понятие добровольчество в региональном правовом поле, придаст добровольческой деятельности организованный характер, создаст механизм для ее поддержки. Развитие волонтерского движения важная часть Народной программы партии «Единая Россия», - заявил Алексей Антонов.