В Саратове жителям пяти улиц Кировского района до позднего вечера отключили горячую воду и отопление

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове жителям пяти улиц Кировского района отключили горячую воду и отопление. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за проведения ремонтных работ на улице Железнодорожная, горячую воду и отопление отключили у абонентов, проживающих по адресам:

- улица Астраханская, 107, 113/331; - улица Большая Горная, 337, 339; - улица Железнодорожная, 43/55, 61/69, 96, 96а; - улица Зарубина, 176, 180/182; - улица Посадского, 272, 276.

Завершение ремонтных работ планируется к 22.00.

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