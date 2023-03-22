В Саратове жителям пяти улиц Кировского района до позднего вечера отключили горячую воду и отопление

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратове жителям пяти улиц Кировского района отключили горячую воду и отопление. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Из-за проведения ремонтных работ на улице Железнодорожная, горячую воду и отопление отключили у абонентов, проживающих по адресам:
- улица Астраханская, 107, 113/331; - улица Большая Горная, 337, 339; - улица Железнодорожная, 43/55, 61/69, 96, 96а; - улица Зарубина, 176, 180/182; - улица Посадского, 272, 276.
Завершение ремонтных работ планируется к 22.00.
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