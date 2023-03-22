В счетной палате Саратовской области за 2022 год нашли нарушений на 3,5 миллиарда рублей

За прошедший год счетная палата Саратовской области выявила нарушений на 3,5 миллиарда рублей, заявил на заседании облдумы сегодня, 22 марта, глава учетной структуры регионального правительства Дмитрий Лаврушин.

3,3 миллиарда из этой суммы связаны с нарушениями при исполнении бюджета, кроме того, в счетной палате нашли «нарушения бухгалтерского учета» на 127 миллионов и при осуществленни госзакупок – на 11 миллионов рублей.

Структура провела 62 проверки за 2022 год. Как отметил Лаврушин, в прошлом году 92,7 миллиона были использованы неэффективно, годом ранее неэффективным было признано расходование 5,9 миллионов рублей.

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