В Саратовской области медики смогут получить бесплатную помощь юристов

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратовской области медработники смогут получить любой вид бесплатной юридической помощи при возмещении вреда, причиненного их здоровью. Соответствующий законопроект был обсужден сегодня, 22 марта, в стенах регионального парламента.
В инициативе предлагается дать медикам губернии возможность получить квалифицированную медпомощь (в том числе – удаленно, с помощью интернета), если они пострадали от нападения во время исполнения рабочих обязанностей.
Как предлагает законопроект, юристы также смогут представлять граждан в судах во время рассмотрения дел о взыскании долгов по оплате коммунальных услуг.
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