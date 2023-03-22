Фото: архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Вольска на Nissan не справилась с управлением и врезалась в дом. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает портал «Вольск.ру».
Сегодня в 8.26 в экстренную службу поступил сигнал о ДТП. В Вольске в поселке Северный 42-летняя местная жительница получила травмы.
По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Nissan Micra не справилась с управлением. В результате иномарка врезалась в жилой дом в частном секторе.
По информации портала, у женщины ушиб лица и перелом носа. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.
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