Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Вольска на Nissan не справилась с управлением и врезалась в дом. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает портал «Вольск.ру».

Сегодня в 8.26 в экстренную службу поступил сигнал о ДТП. В Вольске в поселке Северный 42-летняя местная жительница получила травмы.

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Nissan Micra не справилась с управлением. В результате иномарка врезалась в жилой дом в частном секторе.

По информации портала, у женщины ушиб лица и перелом носа. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

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