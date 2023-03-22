архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за «свободу от рабства» мужчина перевел мошенникам полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как сообщает ведомство, жителя Марковского района заинтересовали в интернете услуги интимного характера. На одном из сайтов мужчина выбрал подходящую кандидатку, после чего ему начали поступать звонки с разных номеров с угрозами. Горожанину заявили о том, что он, якобы, сломал сервер сайта, за что требовали крупную сумму.

Самым страшным для «заказчика» оказались угрозы сдать его и членов его семьи в рабство. Это и послужило причиной перевода 493 200 рублей на продиктованный номер счета. Возбуждено уголовное дело.

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