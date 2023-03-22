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НовостиОбщество22 марта 2023 8:39

Саратовские парламентарии выработали меры поддержки добровольцев

Роман Хвалин
Заседание саратовской облдумы 22 марта

Заседание саратовской облдумы 22 марта

Саратовские парламентарии выработали меры поддержки добровольцев. На заседании облдумы сегодня, 22 марта, принят региональный закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Саратовской области».

Как заявила на заседании областного парламента депутат от фракции «ЕР» и руководитель «Женского движения “Единой России”» Мария Усова, инициативу доработали на заседаниях рабочих групп, ее также проверили и одобрили в различных ведомствах, правительстве и комитетах.

Законопроектом устанавливаются:

- полномочия органов госвласти в сфере добровольческой деятельности

- меры поощрения для волонтеров

- цели и задачи добровольчества

Также предусматривается создание в регионе Совета по вопросам добровольчества, — информирует пресс-служба заксобрания.

Инициатива разработки и принятия закона принадлежит депутатам фракции «Единая Россия», но в ходе голосования он был поддержан единогласно представителями всех партий.

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