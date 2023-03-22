Заседание саратовской облдумы 22 марта
Саратовские парламентарии выработали меры поддержки добровольцев. На заседании облдумы сегодня, 22 марта, принят региональный закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Саратовской области».
Как заявила на заседании областного парламента депутат от фракции «ЕР» и руководитель «Женского движения “Единой России”» Мария Усова, инициативу доработали на заседаниях рабочих групп, ее также проверили и одобрили в различных ведомствах, правительстве и комитетах.
Законопроектом устанавливаются:
- полномочия органов госвласти в сфере добровольческой деятельности
- меры поощрения для волонтеров
- цели и задачи добровольчества
Также предусматривается создание в регионе Совета по вопросам добровольчества, — информирует пресс-служба заксобрания.
Инициатива разработки и принятия закона принадлежит депутатам фракции «Единая Россия», но в ходе голосования он был поддержан единогласно представителями всех партий.
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