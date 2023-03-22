Командующий войсками ЦВО Александр Линьков: Саратовская область одна из лучших регионов по призыву и мобилизации

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Александр Линьков: Саратовская область одна из лучших регионов по призыву и мобилизации. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба главы региона.

На встрече губернатора Романа Бусаргина с и.о. командующего войсками Центрального округа Александром Линьковым обсуждался вопрос прохождения призыва в регионе.

Как уточнили в правительстве, Линьков проводит методический сбор по подготовке и призыву граждан на военную службу. По словам генерал-майора, все поставленные задачи были решены благодаря помощи региональной власти.

Как отметил Бусаргин, между правительством области и министерством обороны РФ налажено «полное взаимодействие». Также губернатор напомнил, что частичная мобилизация в регионе завершилась еще 28 октября.

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