Фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области зарегистрировано 208 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает региональный оперштаб.

С начала эпидемии выздоровело 308 923 человека, за сутки 318.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове – 100 человек, Энгельсском районе — 22, Балашовском — 19, Балаковском — 16, Ртищевском и Турковском — по 6.

Коронавирус диагностировали у 57 пациентов в возрасте от 50 до 64 лет. Заболевших в возрастной категории от 65 лет и старше – 54, от 30 до 49 лет 48.

У 12 заболевших выявлена пневмония, с признаками ОРВИ- 196.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.