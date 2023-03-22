Алексей Антонов рассказал о парламентском контроле за реализацией программы по ремонту школ, детских садов и ДК

Алексей Антонов / Пресс-служба правительства Саратовской области

Вопрос парламентского контроля за реализацией региональных программ по ремонту учреждений социальной сферы в Саратовской области поднял на заседании регионального парламента в среду, 22 марта, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Антонов. Он отметил, что при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в регионе удаётся решить многие проблемы, волнующие жителей.

Как рассказал Антонов, по инициативе Вячеслава Володина федеральная программа ремонта детских образовательных и культурных учреждений будет дополнена аналогичным региональным проектом.

– Это позволит нам в более короткие сроки привести в порядок учреждения социальной сферы по всей области – дополнительные 100 школ, 100 детских садов и 50 ДК. Инициативу поддержал и Губернатор области Роман Бусаргин, предложив также включить в неё ремонт спортивных залов в школах – важное направление, о котором просили учителя и родители, – сказал Антонов.

Он особо подчеркнул, что ремонт школ и детских садов, учреждений культуры является важным направлением Народной программы партии «Единая Россия». Это позволит привести в порядок все школы и детские сады, построенные в 50-60-е годы.

Как отметил парламентарий, каждый депутат фракции «Единая Россия» контролирует несколько объектов на своем избирательном округе, где будет проводиться ремонт. Такая мера позволит эффективнее распределять бюджетные средства на улучшение качества жизни людей.

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