Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 7:26

В Волжском районе Саратова появится новый мировой судья – его перераспределят из Пугачевского района

Евгений Бадиков
Заседание саратовской облдумы 22 марта

Заседание саратовской облдумы 22 марта

Сегодня, 22 марта, на заседании Саратовской облдумы зампред областного суда Лариса Мележик рассказала об упразднении судебного участка в Пугачевском районе региона и создании нового в Волжском районе Саратова.

По словам зампреда, причиной тому стала непропорциональная нагрузка на участки — в Пугачевском районе в среднем на участке 14120 человек, что на 4 тысячи меньше, чем в Волжском районе, там показатель превышает федеральный.

Разнится и нагрузка на судей. На одного мирового судью в Пугачевском районе в прошлом году приходилось 2 уголовных дела при среднеобластной нагрузке - 2,35, а в Волжском - 3,32.

Мележик предложила оставить в Пугачевском районе 3 мировых судей, и перевести одного из них в Волжский район облцентра. Депутаты поддержали проект

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.