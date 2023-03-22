В Волжском районе Саратова появится новый мировой судья – его перераспределят из Пугачевского района

Заседание саратовской облдумы 22 марта

Сегодня, 22 марта, на заседании Саратовской облдумы зампред областного суда Лариса Мележик рассказала об упразднении судебного участка в Пугачевском районе региона и создании нового в Волжском районе Саратова.

По словам зампреда, причиной тому стала непропорциональная нагрузка на участки — в Пугачевском районе в среднем на участке 14120 человек, что на 4 тысячи меньше, чем в Волжском районе, там показатель превышает федеральный.

Разнится и нагрузка на судей. На одного мирового судью в Пугачевском районе в прошлом году приходилось 2 уголовных дела при среднеобластной нагрузке - 2,35, а в Волжском - 3,32.

Мележик предложила оставить в Пугачевском районе 3 мировых судей, и перевести одного из них в Волжский район облцентра. Депутаты поддержали проект

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