В Саратовской области на жилье детям-сиротам выделено 930 миллионов рублей из регионального бюджета

22 марта прошло очередное заседаниесаратовской облдумы, поправки в бюджет-2023 представила министр Бегинина

Сегодня, 11 марта, на заседании саратовской облдумы с докладом выступала министр финансов региона Ирина Бегинина.

Министр рассказала о поправках в бюджет области на 2023 год и планировании на ближайшие два года. Доходы областного бюджета в целом увеличиваются на 1,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - 1,1 миллиарда, от фонда развития территорий - 25,5 млн, возврат остатков целевых средств - 35,2 миллиона.

Расходы регбюджета суммарно увеличиваются на 1,8 миллиарда рублей. Запланированы вложения на:

- строительство, ремонт, реконструкцию объектов соцсферы - 381,4 млн,

- на создание цифрового контура в здравоохраеннии - 102,9 млн,

- на меры поддержки отдельных категорий граждан - 106,7 млн,

- на лекарства - 55,9 млн,

- 170 млн - на создание комфортной городской среды,

- 60 млн на строительство и приобретение жильяжителям Саратовской области, работающим в селе,

- 52 млн на развитие городского электротранспорта,

- 30,5 млн - на ремонт образовательных организаций.

На жилье детям-сиротам предусмотрено 930 миллионов рублей. Кроме того, на 200 миллионов вырос размер резервного фонда.

В Саратовской области уже два года реализуется федеральная программа обеспечения жильем детей-сирот. Благодаря поддержке Спикера ГД Володина на эти цели удалось привлечь миллиард дополнительных средств. Общая сумма поддержки составит более 3 миллиардов.

Два года назад, до начала решения вопроса, в очереди на квартиры было 6000 человек. На 1 января 2023 года – 3677 детей-сирот. В этом году в регионе 1548 человек получат квартиры. Задача – к 1 января 2026 выйти на 500 очередников, чтобы закрывать вопрос год в год.

Бюджет на 2023 год с учетом изменений составил: доходы- 140841,7 млн, расходы 153283,8 млн, дефицит - 12442,1 млн.

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