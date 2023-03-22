В Саратовской области «КамАЗ» с полуприцепом насмерть задавил мужчину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 21 марта, в Воскресенском районе Саратовской области грузовик задавил человека, сообщили в Госавтоинспекции.

На трассе Сызрань-Саратов-Волгоград у поселка Ершовка в 21:36 напротив дома по адресу Центральная, 16, «КамАЗ» с полуприцепом Schmitz сбил 31-летнего мужчину, он погиб на месте.

За рулем фуры был 40-летний водитель, кто нарушил правила, не уточняется.

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