В Саратовской области «КамАЗ» с полуприцепом насмерть задавил мужчину

Фото: Госавтоинспекция
Вчера вечером, 21 марта, в Воскресенском районе Саратовской области грузовик задавил человека, сообщили в Госавтоинспекции.
На трассе Сызрань-Саратов-Волгоград у поселка Ершовка в 21:36 напротив дома по адресу Центральная, 16, «КамАЗ» с полуприцепом Schmitz сбил 31-летнего мужчину, он погиб на месте.
За рулем фуры был 40-летний водитель, кто нарушил правила, не уточняется.
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