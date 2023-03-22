Вячеслав Володин в одну из ближайших поездок в Саратовкую область обсудит с местными чиновниками строительство переезда на Сокурском тракте

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове спикер Государственной думы Вячеслав Володин проведет совещание по поводу строительства переезда на Сокурском тракте. Как сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов» сторонники политика, заседание запланировано уже во время одной из ближайших рабочих поездок Володина в Саратовскую область.

Сейчас саратовские водители жалуются на постоянные пробки из-за закрытого переезда на Сокурском тракте во время движения поездов. Как отмечает ресурс, в них автовладельцы могут провести до 10 часов в сутки.

Дорога является важным транспортным узлом, соединяющим Ленинский и Гагаринский районы облцентра, кроме того, с Сокурского тракта идут дороги на федеральную трассу и в саратовскую промзону.

Напомним, благодаря помощи Вячеслава Володина, сейчас в районе поселка Жасминный строится путепровод, его должны закончить уже к августу этого года.

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