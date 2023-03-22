Ночью в центре Саратова «Веста» влетела в столб – молодой водитель погиб на месте

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ночью, 22 марта, в Саратове произошла смертельная автоавария, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около полуночи Lada Vesta, которую вел 25-летний мужчина, влетела в столб на пересечении Московской и Чернышевского.

Водитель погиб на месте, 28-летний молодой человек и два других пассажира – девушки 21 и 22 лет оказались в больнице.

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