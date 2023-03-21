В мэрии Саратова объявили о проверке в школе №78 – ранее агрессивные ученики там сломали палец 7-летнему мальчику

архив КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях саратовчанка рассказала о конфликте сына в школе – агрессивные ученики сломали мальчику палец.

Как рассказала горожанка, произошел инцидент накануне, 20 марта. В школе №78 ее 7-летнему сыну сломали палец, намеренно зажав руку мальчика дверцей в туалете. По словам женщины, в травмпункте ребенку диагностировали перелом средней фаланги на среднем пальце левой кисти.

- Возили в травмпункт 3-й Советской больницы, подтвердился перелом. Боимся за детей. В школе за детьми не смотрят, учащиеся оскорбляют друг друга, ответственность за школьников педагоги не несут, - написала мать пострадавшего мальчика.

Мэрия Саратова объявила о выездной проверке комитета по образованию вместе с сотрудниками районного отдела образования.

Ранее о проведении проверки по факту конфликта в школе и травмирования ребенка сообщили и в региональной прокуратуре.