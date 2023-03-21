В двух районах Саратовской области обнаружили бешенство

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В Саратовской области обнаружены два новых очага заболевания бешенством животных. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Умерший от бешенства кот обнаружен у дома № 49 на улице Набережная в городе Аткарск. Вследствие этого с 17 марта введен карантин на территории радиусом 500 метров вокруг здания. Кроме того, инфекцию обнаружили у лисы в поселке Песчаный Калининского района. Неблагополучным пунктом объявили территорию всего поселка.

Специалистами принимаются неотложные меры по ликвидации указанных пунктов в соответствии с требованиями ветеринарных правил. Карантин отменят, если за два месяца не будет новых случаев заражения.

С 20 марта отменен карантин на территории населенного пункта станции Возрождение Хвалынского района.