Из военной академии в Вольске 11 курсантов отчислили за погром

Скандал в Вольске привлек внимание всей страны

В Вольске 11 курсантов филиала военной академии материального обеспечения Саратовской области были отчислены после погрома, который они устроили, отмечая «100 дней до приказа».

Теперь молодые люди будут проходить службу в подразделениях Западного и Центрального военных округов. Начальник факультета и начальник курса также отправлены на службу в войска. Начальнику академии объявлен выговор. Информацию публикует Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, вольские курсанты стали героями резонансного видео, где устроили погром в казарме, переворачивали койки и шкафы.

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