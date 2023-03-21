Сегодня, 21 марта, в Саратове отключили отопление на двух улицах, о чем сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Для проведения ремонтных работ на сетях по адресу Горького, 4А пришлось временно прекратить подачу отопления и горячего водоснабжения абонентам по адресам Рабочая, 15/17, 19/21 и Горького, 4 А.

Восстановить подачу тепла коммунальщики обещают к 20.00.

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