Скончался экс-министр сельского хозяйства Саратовской области Юрий Агеев

В Саратове на 77-м году жизни скончался экс-министр сельского хозяйства Юрий Агеев. Об этом сегодня, 21 марта, сообщил региональный минсельхоз.

Агеев родился в августе 1946 года в селе Салтыковка Ртищевского района. Закончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина и Саратовскую высшую партийную школу. Агеев Занимал руководящие должности в райкомах и обкомах КПСС Дергачевского, Ершовского, Энгельсского районов и Саратова. С 1992 года был вице-президентом компании «Зерно Поволжья». С 1997 по 1998 год - генеральным директором ОАО «Саратовхлебопродукт».

В 1998 году Юрия Дмитриевича назначили министром хлебопродуктов Саратовской области. С 1998 по 1999 год занимал пост министра сельского хозяйства региона. С 2002 по 2003 год работал начальником главного управления хлебопродуктов Саратовской области. С 2003 года Агеев был советником губернатора. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Юрий Агеев был трудолюбивым человеком, радеющим за свое дело, большим профессионалом, который внес весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Он заряжал своей энергией всех, кто находился рядом с ним, и где бы ни трудился, пользовался заслуженным авторитетом, – сказал зампред правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. Он также выразил слова соболезнования и поддержки родным, близким, друзьям и коллегам Юрия Дмитриевича.