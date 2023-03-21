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НовостиПолитика21 марта 2023 11:48

Роман Бусаргин 28 марта проведет прямую линию в социальных сетях

Глава региона планирует эфир ВКонтакте и Одноклассниках
Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Во вторник, 28 марта, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проведет прямой эфир в социальной сети ВКонтакте, о чем сообщил сегодня, 21 марта.

Начало трансляции состоится в 16:30.

Можно оставлять вопросы заранее под анонсом эфира на страницах главы региона в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм-канал.

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