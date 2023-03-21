фото: СУ СКР по Саратовской области

Житель Вольска задержан за попытку убийства знакомого. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области. По данным следственного комитета, ночью, 20 марта в квартире, на улице Краснознаменской города Вольск-1, возник конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры один нанес знакомому несколько ударов ножом. 52-х летний потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Подозреваемый 51-летний житель Вольска был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье - покушение на убийство. Ведутся следственные действия, все обстоятельства случившегося выясняются.