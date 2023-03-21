В Саратовской области возбуждено дело о хищении средств на строительство школы

скриншот с сайта Военной прокуратуры РФ

Военной прокуратурой Саратовской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве школы. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной Прокуратуры РФ.

В ноябре 2021 года одна из московских строительных фирм в рамках гособоронзаказа приняла на себя обязательства по возведению здания школы в Шиханах-2. На эти работы был получен аванс в 540 миллионов рублей, из которых в соответствии с целями договора освоено не более 35 миллионов рублей. В ходе проверки прокуратура Саратовского гарнизона выяснила, что остальные денежные средства незаконно использованы путем перечисления на счета фиктивных субподрядчиков и аффилированных предпринимателей на иные цели в интересах компании.

По материалам прокуратуры, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело о злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия.

Известно, что школа должна была быть рассчитана на 550 мест, с 2019 года дети в этом военном городке учатся в здании детсада.

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