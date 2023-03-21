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НовостиОбщество21 марта 2023 10:43

В Ртищевском районе рыбак обнаружил в реке труп мужчины

Тело неизвестного обнаружено рядом с деревней Дубасово
Евгений Бадиков
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В реке Изнаир, недалеко от деревни Дубасово Ртищевского района, сегодня, 21 марта рыбак обнаружил тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Вызванные на место сотрудники областной службы спасения извлекли тело из воды. Следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом провели осмотр и назначили исследование.

В настоящее время все обстоятельств произошедшего и личность утопленника уточняются.

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