Житель Саратовской области купил права в Самаре и попался в Вольске

Архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Саратовской области сегодня, 21 марта, вынесен приговор за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Вольского районного суда.

Как стало известно, в январе этого года в Вольске сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Злоумышленник предъявил права на управление транспортными средствами категорий В, В1 и М. Однако, при проверке по базе полицейские установили,что на имя Акимова В.С. водительского удостоверения не имеется.

Правоохранители возбудили уголовное дело за подделку и использование подделки официального документа. В суде обвиняемый вину признал, и получил наказание в виде ограничения свободы на два месяца с запретом смены места жительства и выезда за пределы Вольского района без согласия инспекции УФСИН.

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