Саратовские добровольцы из «Молодой Гвардии» вернулись домой из зоны СВО

фото: «Молодая Гвардия»

В ночь на сегодня, 21 марта из зоны проведения СВО в Саратов вернулись добровольцы «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщил Федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по ПФО, руководитель Саратовского регионального отделения Андрей Капитонов в своем телеграмм-канале Мысли Vслух.

—Сегодня ночью с моим товарищем Сергеем Драгуновым мы вернулись домой после пребывания на СВО в качестве добровольцев. Живые и здоровые! Приятно снова оказаться в кругу семьи и близких людей, увидеть родной Саратов. Решение отправиться на спецоперацию мы приняли в ноябре прошлого года. Службу проходили на Запорожском направлении. Благодарю всех, кто был со мной в одном ряду, а также поддерживал, писал письма и привозил гумпомощь — рассказал Капитонов.

Молодогвардейцы участвовали в волонтерской миссии на Донбассе и освобожденных территориях:адресно раздавали гуманитарную помощь, помогали местным жителям в решении бытовых проблем, а также участвовали в организации референдума по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

В ноябре 2022 года молодогвардейцы поехали в зону СВО уже в качестве бойцов — добровольцев для защиты нашей родины.

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