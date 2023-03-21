фото Светланы Маковеевой. Архив "КП"

В Саратове жители микрорайона 3-я Дачная остались без воды и тепла до вечера. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов коммунальный». Сегодня, 21 марта, для проведения ремонтных работ в котельной ПАО "Т Плюс" по ул. Мира, 7б Прекращена подача центрального отопления и горячей воды жителям следующих домов:

ул.Мира, 1,2,3,4,5,7,7а,9,9а,9б,11,11а,11б,12,13,13а,13б,13в,14,16,18;

ул.Одесская, 1,2,3,4,5,5а,5б,8,10,12,12а,14а,24,24а,24б,24в,26;

ул. Международная, 2,4,5,7,8,9,10,12,13,14,16,17,17а,18;

Международный проезд, 1,3,7,9,43;

Одесский переулок, 245. Вернуть воду коммунальщики общаются к 17 часам.

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