В Саратове пассажирка автобуса пострадала от брошенного в окно камня

фото: ЧП-Саратов

Сегодня, 21 марта, в Саратове неизвестные разбили окно автобуса №90. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Саратов».

Со слов очевидцев, утром, в Заводском районе у дома №30Б по улице Брянской в проезжающий мимо автобус №90 неизвестные бросили камень.Разбилось стекло, осколки попали в 73-летнюю пассажирку автобуса.

Какие именно травмы получила пассажирка, неясно. На место выезжали сотрудники Центра медицины катастроф. От госпитализации она отказалась.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.