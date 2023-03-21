В Саратове обрыв проводов парализовал движение троллейбусов в центре города. Об этом в социальных сетях рассказали представители СГЭТ.

Сегодня, 21 марта, в центре Саратова встали троллейбусы. На официальной странице СГЭТ в «ВКонтакте» в 11:04 появилось уведомление об остановки движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 5А, 15 и 109 в сторону Музейной площади и Крытого рынка.

Причина аварии — обрыв контактной сети на углу Московской и Чапаева. Для устранения неисправности выехала бригада.

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